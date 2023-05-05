Почаївська й Київська лаври належать Україні та українцям – Предстоятель ПЦУ

Почаївська та Києво-Печерська лаври належать Україні та українському народу. Однак ними поки що продовжують користуватися ті, хто насправді не любить цей народ. Про це заявив Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю gazeta.ua, відповідаючи на питання, від чого нині залежить повернення Україні святинь.



За його словами, остаточне рішення – за українською владою.

“Ці святині й так належать Україні та українському народу. Однак ними поки що продовжують користуватися ті, хто насправді не любить цей народ. Бо не любить по-справжньому нашу мову й культуру, не знає і не хоче знати нашу справжню історію та в унісон із Кремлем не визнає нашого права на державну та церковну незалежність. Коли і як ці люди перестануть паразитувати на наших святинях, залежить від української влади та її рішучості в цьому насправді важливому й для держави питанні”, – наголосив Предстоятель ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю, відповідаючи на питання про можливість об’єднання з УПЦ МП, заявив, що немає сенсу говорити про об’єднання з тими, хто цьому відверто противиться, бо має абсолютно відмінні цінності та пріоритети.

Він наголосив, що ПЦУ не потрібні у своїх лавах колаборанти, які ненавидять усе українське.