Почаївська Лавра буде належати українській церкві, – Епіфаній

В Україні є три лаври:Києво-Печерська лавра (м. Київ), Почаївська лавра (Тернопільська обл.) та Свято-Успенська Святогірська лавра (Донецька область). Усі вони підпорядковуються УПЦ (Московського патріархату). Втім, митрополит Київський і всієї України Епіфаній переконаний — це лише питання часу.

«У майбутньому, я думаю, з Божою допомогою, українські лаври, які належать українському народу, з часом влада, держава розпорядиться так, що ці лаври будуть належати українській церкві», — наголосив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Його також запитали, чи має намір порушити питання про скасування постанови і передачу нащадку і законному господарю ,– ПЦУ.

“Ми постійно говоримо, коли ж все-таки наші українські лаври будуть належати українській церкві. Якщо ми пригадаємо, то ми дуже швидко зібрали відповідну кількість голосів на сайті президента України. Там була відповідна петиція. І я думаю, що це питання в майбутньому вирішиться на користь ПЦУ”, — додав Епіфаній.

Глава ПЦУ наголосив, що “ми зараз не маємо права загострювати це питання”.

“Чому? Ми бачимо, що відбувається на кордонах. Путін шукає будь-якого приводу для того, щоб ввести війська. Тому це питання зараз не на часі. Але в майбутньому, я думаю, з Божою допомогою, Господь створить відповідні умови і ці лаври, які належать українському народу (вони не належать РПЦ, це тимчасове явище), з часом влада, держава, оскільки вони знаходяться у віданні української держави, розпорядиться так, що ці лаври будуть належати українській церкві”, — каже митрополит Київський і всієї України.

Раніше, у 2019-му році, Епіфаній заявив, що в кінцевому підсумку всі три лаври, які знаходяться в Україні, перейдуть в підпорядкування Православної церкви України. Додамо, Патріарх Філарет також заявив, що сподівається, що Києво-Печерська Лавра і Почаївська Лавра будуть належати Православній церкві України (ПЦУ), а не російській церкві.