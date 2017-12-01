Погляд Церкви на інтимні стосунки у християнському подружжі представили на семінарі у Тернополі

25-26 листопада на парафії УГКЦ св. Архистратига Михаїла (Тернопіль) відбувся семінар “Радість бути плідними. Погляд на інтимні стосунки, зачаття дітей та сім’ю у світлі навчання Церкви”. За два дні учасниками стало понад 70 осіб, не враховуючи організаторів. Це волонтери ГО “Колиска життя”, “Дару життя”, студенти медичного коледжу, чоловіки та жінки, молодь та подружжя, представники парафій м. Тернополя.

У перший день семінару говорили більше про плідність, чоловічий та жіночий фактор, методи розпізнання плідності. Темою другого дня стали наукові факти про аборти, контрацепцію, місце методів розпізнання плідності у житті подружжя, чи можна і чи варто планувати зачаття дітей, а також погляд Церкви на ці питання.

Пані Євгенія Самборська, голові Всеукраїнського благодійного фонду “За гідність людини”, члену Європейського інституту сімейної освіти “IEEF”, члену Міжнародної організації Нuman Life International, Альянсу “Україна за сім’ю”, сімейному консультанту, експерту з питань природного планування сім’ї, здійснила доступний та фаховий виклад під час семінару.

Організатором виступила комісія у справах родини Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, зокрема її голова о. Мирон Сачек.

Джерело: сайт Тернопільсько-Зборівської архиєпархії