Тернопільські студенти розмалювали стіну в центрі для особливих діток

Днями волонтери із Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка прикрасили ще одну стіну приміщення ГО “Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами “Золотий ключик”. Розпис зроблено в рамках арт-проекту «Подаруй дитині посмішку».

“Ми зробили все для того, щоб перебування діток у такому закладі було насичене атмосферою казки та любові, — зазначено на сайті ТНПУ. — На завершення отримали подяку від адміністрації центру. Найбільшою радістю для нас були посмішки дітей від кожного руху пензлем! Щиро дякуємо студентам факультету мистецтв за допомогу у створенні цієї краси та всім, хто підтримав матеріально”.

Поділіться:









