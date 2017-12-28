Покупки в інтернеті: поради від «практикуючих» тернополян

Ще декілька років тому мало хто замислювався над тим, де краще здійснювати покупки, – після роботи всі йшли по супермаркетах та магазинах. А ось тепер ми задумуємось, чи не краще купувати, сидячи вдома з горнятком кави перед монітором, а не бігати в негоду по місту, вишукуючи дешевший товар. Хоча, з іншого боку, це заняття здається небезпечним, адже віртуальна покупка може принести масу розчарувань…

«За» і «проти»

Стрімкий розвиток технологій змінив погляди українців і тепер навіть продукти харчування люди купують он-лайн. Популярності покупки в мережі набрали через кілька причин: бо так не лише зручно, а й дешевше. Фірмова сумка на сайті в інтернеті, навіть враховуючи всі витрати на доставку та послуги посередника, виходить на третину, а то й наполовину дешевше, ніж у звичайному магазині. Звісно, крім беззаперечних переваг, є і шалені ризики. Не факт, що ви не «нарветеся» на шахраїв і не «подаруєте» їм свої гроші. Не факт, що товар доставлять вчасно, що ви отримаєте саме той товар, який замовили. Існує також ризик пошкодження замовлення при транспортуванні, втрати посилки тощо. З іншого боку, обдурити можуть і в реальному житті.

Як обрати магазин

Найважливіше – обрати правильний магазин. Солідний магазин працює не перший рік, має в наявності широкий асортимент товарів, вказує свою юридичну адресу, банківські реквізити, номер стаціонарного телефону. Менеджери привітні і діють оперативно, підлаштовуються під бажання клієнта. Для оплати товарів пропонується кілька способів. Що стосується сайту – його дизайн повинен бути виконаний професійно, мати домен другого рівня, перебувати на платному хостингу. Не зайвим буде почитати відгуки про магазин, подзвонити на його міський телефон. Пильність у цьому питанні важлива! Адже в мережі як гриби після дощу ростуть магазини-одноденки, які можуть зникнути в будь-який момент, і тоді ні про заміну товару, ні про гарантію не буде й мови.

– Я купую в інтернеті здебільшого брендовий одяг та взуття з Європи на перевірених сайтах, таких як «H&M», «ZARA». Намагаюся слідкувати за сезонними знижками. Якщо замовляти, то краще наприкінці листопада – на початку грудня. Тоді продавці виставляють розпродажі минулих колекцій. Правда, чекати на доставку потрібно до двох тижнів, – розповідає тернополянка Світлана Міщук.

Дівчина каже, що нещодавно замовила речі з Польщі, однак досі їх не отримала, хоча й оплатила покупку. Проте не переймається, пояснює, що в період так званої «чорної п’ятниці» товари завше їдуть довше.

Що варто купувати в інтернеті?

Купити у всесвітній павутині можна все. Зараз навіть стає популярною практика замовляти через інтернет продукти харчування. Але чи варто? Тернополянка Ольга В., приміром, купує в інтернеті лише недорогі товари. Каже, що боїться замовляти щось вартісне, тим паче по передоплаті.

– Найдорожче, що замовляла, це акумулятор за 500 гривень. Боюся брати щось суттєвіше. Знаю, що замовляють і телефони, і планшети, але здебільшого не радять цього робити, бо ніколи не знаєш, як до твого замовлення поставиться кур’єрська служба. Тому купую виключно дрібниці, – розповідає Ольга В.

Жінка вже кілька років користується інтернет-покупками. Каже, що спочатку замовляла речі на сайті «Аліекспрес». Та після того, як цей ресурс перестав гарантувати безкоштовну доставку, почала користуватися сайтом «Джум».

– Хтось мені порадив сайт «Джум», замовила, сподобалось. Там товари усі з Китаю, однак практично на все безкоштовна доставка. Купую там одяг, книжки, косметику, – продовжує пані Ольга.

Якщо товар не якісний чи не підійшов, його можна повернути та отримати назад свої гроші.

– Остання моя покупка – це чохол на телефон, за який я віддала 112 гривень. Чекала на нього місяць, але прийшов не такий, як треба. Не підійшов. Тому я повернула його продавцю. За якийсь час він повернув гроші, – розповідає жінка.

Ольга переконує, що в інтернеті купувати часто вдвічі дешевше. Особливо це стосується дрібниць. Приміром, нещодавно вона замовила набір із дев’яти колечок для доньки всього за 18 гривень. При цьому платити за доставку не треба.

За словами Ольги В., переміщення придбаного товару можна відслідковувати завдяки спеціальним додаткам, якими облаштовано більшість пристойних інтернет-магазинів. Тобто покупець може бачити, де в той чи інший час знаходиться його товар.

Однак дуже важливо при покупці одягу та взуття не помилитися розміром. Так, річ, яка не підійшла, можна потім замінити, але це займе деякий час і ви витратите гроші на повернення товару.

Парфуми і креми краще спочатку вибрати у звичайному магазині. Запах словами не передасиш, а крем може викликати алергію. Тому не лінуйтеся сходити у супермаркет парфумерії, визначитися з ароматом і скористатися пробниками кремів.

Дуже уважним потрібно бути при покупці техніки. Тут є маса підводних каменів! Так в інтернет-магазинах на одиниці побутової техніки можна зекономити понад 100 доларів. Проте слід зважати, що відповідальність за цілісність товару лежить не лише на продавці, а й кур’єрській службі. На жаль, часто-густо ставлення до посилок бажає бути кращим.

Якому способу оплати віддати перевагу

Якщо хочете уникнути проблем – оплачуйте товар після доставки. Так ви зможете переконатися в його цілісності і віддасте гроші кур’єру безпосередньо після огляду.

Є ще один відносно безпечний варіант – переказ через банк. Магазин надішле вам електронною поштою рахунок, який ви оплатите в найближчому відділенні будь-якого банку. За свої послуги банк візьме 1-3% від вартості товару. Зате у випадку подальших проблем із магазином у вас на руках буде документ, з яким ви можете звернутися до суду.

Поширений за кордоном спосіб оплати – за допомогою кредитної картки. Це швидко і зручно. Але на даний момент є чимало прикладів, коли хакери зламують інтернет-магазини і зчитують дані карток покупців, після чого гроші з карток «випаровуються». Тому рекомендуємо завести спеціальну кредитку для покупок в інтернеті і переводити на неї гроші тільки перед покупкою. Так ви нічим не ризикуєте.

Є варіант оформлення післяплати. Ваша посилка надсилається поштою, і при отриманні ви її оплачуєте. Правда, вона може загубитися, а з поверненням товару можуть виникнути проблеми (розпаковану посилку можуть відмовитись повертати).

І останній варіант – оплата за допомогою віртуальних грошей (WebMoney). Це найбільш «небезпечний» варіант. Ви можете оплатити покупку, а товару не отримати. Щоб уникнути такого конфузу, перевірте атестат продавця і почитайте відгуки про нього.

Шопінг у зарубіжних інтернет-магазинах

Як вже говорилося, купувати у зарубіжних магазинах вигідніше – там кожен сезон йдуть божевільні розпродажі, на яких можна придбати елітний товар практично за собівартістю. Але ось доставка може неприємно здивувати. Наприклад, доставка державною поштовою службою хоч і довша за часом (до двох тижнів), зате дешевша. А ось кур’єрська служба (експрес-доставка) – DHL, FedEx, TNT – доставить вам посилку до дверей, зате ви оплатите вартість доставки, митних зборів, ПДВ, а іноді й послуги митного брокера.

Багато покупців користуються послугами посередників як фірм, так і приватних осіб. Послуги фірм обходяться, як правило, дорожче, а звертатися до приватників ризикованіше. Посередники «рятують» і у випадку, якщо іноземний магазин не здійснює доставки у країни СНД. В інтернеті багато порталів, де посередники пропонують свої послуги, там ви можете ознайомитися з гарантіями, термінами доставки і вартістю послуг. Не поспішайте вибирати посередника – почитайте відгуки про них на форумах у мережі.

– Часто можна натрапити на продавців в Україні, які пропонують уже придбаний ними товар з-за кордону. Однозначно, що чекати на такі речі доведеться менше, але і їхня вартість буде вдвічі дорожчою від того, скільки сорочка чи кросівки вартують на закордонних сайтах. Я іноді користуюся послугами таких посередників, якщо йдеться, приміром, про взуття, яке завше важче вибрати «всліпу». Однак біжутерію, одяг намагаюся шукати сама, – розповідає тернополянка Олена Матвійчук.

Зробивши покупку за кордоном, ви також маєте право повернути її. Тільки врахуйте, що доставку назад оплачуєте здебільшого ви. Побутова техніка обійдеться вам недешево через доставку, та й гарантія надається іноземна, тобто ремонтувати по гарантії техніку будуть тільки в країні інтернет-продавця. Передоплату товару краще проводити через банк, у випадках, якщо загубиться посилка, банк зможе відмінити операцію переказу грошей.

Права покупців

Деякі недобросовісні магазини відмовляються виконувати вимоги закону про захист прав споживачів, посилаючись на те, що його дія не поширюється на покупки, зроблені в інтернеті. Насправді закон «працює» і в мережі. Ви як покупець, незадоволений якістю покупки, маєте право обміняти або повернути її протягом 14 днів й отримати назад витрачені гроші. Тільки от насправді зробити це часом не легко. Переговори з магазином заходять у глухий кут або він просто «зникає». А кур’єрські служби відповідальності за дії продавця не несуть. Тому тут дуже корисним є попереднє вивчення відгуків про магазин, про його дії в разі повернення або обміну товарів.