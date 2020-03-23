21:53 | 23.03.2020
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Тернопільщина. Двох хворих на коронавірус заразило одне джерело інфекції

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Сьогодні в результаті дослідження у хворого з Монастириського району були виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2.  Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19. Перший був підтверджений у священника з Заліщиків.

Згідно даних епіданамнезу обоє чоловіків перебували на похороні в одному населеному пункті.

Захворіли одночасно.

Що свідчить про одномоментне зараження та наявність спільного джерела інфекції. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Рекомендуємо людям, що контактували із захворілими самоізолюватися, повідомити свого лікаря, – йдеться в оголошенні.

Ця подія ще раз засвідчує необхідність дотримання рекомендацій щодо уникнення скупчення людей, близького контакту.

❗️Нагадуємо, що близький контакт- це перебування на відстані меншій 1,5 м один від одного протягом 15 хв.

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