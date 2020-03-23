Тернопільщина. Двох хворих на коронавірус заразило одне джерело інфекції

Сьогодні в результаті дослідження у хворого з Монастириського району були виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2. Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19. Перший був підтверджений у священника з Заліщиків.

Згідно даних епіданамнезу обоє чоловіків перебували на похороні в одному населеному пункті.

Захворіли одночасно.

Що свідчить про одномоментне зараження та наявність спільного джерела інфекції. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”. ✅Рекомендуємо людям, що контактували із захворілими самоізолюватися, повідомити свого лікаря, – йдеться в оголошенні. Ця подія ще раз засвідчує необхідність дотримання рекомендацій щодо уникнення скупчення людей, близького контакту. ❗️Нагадуємо, що близький контакт- це перебування на відстані меншій 1,5 м один від одного протягом 15 хв.