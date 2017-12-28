На підприємстві Тернопільської міської ради розпочалися репресії

21 грудня працівники робітничих професій КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» мали серйозну розмову із керівництвом. Вони вимагали вчасної виплати заробітної плати, як це і передбачено колективним договором.

Причиною таких дій працівників підприємства стало те, що станом на вчора аванс, який мав би бути виплачений ще до 10 (максимум до 15) грудня, люди так і не отримали.

Розмова між робітниками та керівництвом відбувалася на підвищених тонах. А вже 22 грудня працівникам КП довелося за це поплатися. Адже усі ті, хто справедливо вимагав своєї заробітної плати, змушені писати пояснювальні записки, чому вони це робили у робочий час, – пише Терен.