Поліцейські схопили його за ноги в останню мить: у Тернополі врятували чоловіка, який хотів вистрибнути з 7-го поверху

У Тернополі поліцейські врятували 24-річного чоловіка, який намагався вистрибнути з вікна сьомого поверху

У Тернополі поліцейські врятували 24-річного чоловіка, який, за словами начальника поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, намагався вистрибнути з вікна квартири на сьомому поверсі. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

До поліції звернулася сусідка. За її словами, кілька днів із квартири було чути сварки та плач.

На місце прибула мобільна група поліції з протидії домашньому насильству. Правоохоронці вивели жінку з помешкання та почали розмовляти з чоловіком.

Згодом він сів на підвіконня та спробував здійснити свій намір. На допомогу прибули бійці роти поліції особливого призначення. Вони в останню мить схопили чоловіка за ноги та не дали йому впасти.

Поліцейські передали тернополянина медикам. Також на нього склали адміністративний протокол за фактом домашнього насильства.

Про випадок повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Він подякував заявниці за небайдужість і правоохоронцям — за оперативну та злагоджену роботу.