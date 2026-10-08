У Тернополі ветеранів та їхні родини навчатимуть масажу: у «Місці сили» стартував курс «Дотик підтримки»

У Тернополі розпочали заняття в межах грантового проєкту «Дотик підтримки» — навчально-практичного курсу для ветеранів, їхніх родин та волонтерів. Його учасники отримують базові знання та практичні навички з масажу і самомасажу, які можна застосовувати вдома для допомоги собі або близькій людині.

Перші заняття стартували 3 жовтня у спортивно-ветеранському просторі «Місце сили», що працює на вул. Вишневецького, 7 у Тернополі.

Не лише про масаж

Організатори наголошують, що «Дотик підтримки» — це не лише навчання масажних технік. Йдеться про можливість отримати практичні знання, які допоможуть ветеранам, людям з інвалідністю та їхнім близьким краще підтримувати одне одного у повсякденному житті.

Програма передбачає п’ять занять і п’ять тем, поєднаних із практикою. Навчання відбувається у вихідні дні, а кожне практичне заняття триває близько двох годин.

Учасники опановують основи масажної справи та самомасажу, щоб надалі використовувати отримані навички для самодопомоги або допомоги близькій людині.

Окремо курс орієнтований на дружин ветеранів та людей з інвалідністю, ветеранів, які потребують навичок самодопомоги, сімейні пари, а також волонтерів і всіх, хто хоче краще підтримувати своїх рідних.

«Місце сили» — простір для ветеранів та їхніх родин

Курс проходить у спортивно-ветеранському просторі «Місце сили», який створили для військових, ветеранів та їхніх родин, а також всіх охочих.

Ініціаторами розвитку цього простору є Мамчак Юлія та Безгубенко-Гнатишин Вікторія. Ідея простору полягає в тому, щоб ветерани могли не залишатися сам на сам із проблемами після повернення з війни, а мати місце для спілкування, фізичної активності та взаємної підтримки.

У «Місці сили» військові та їхні родини можуть зустрічатися з побратимами, займатися спортом, грати в настільні ігри та просто проводити час серед людей, які розуміють їхній досвід.

Розвиток простору також пов’язаний із напрямом адаптивного та ветеранського спорту.

«Дотик підтримки» продовжує цю концепцію — допомогти ветеранам та їхнім близьким не лише отримати послугу, а й навчитися самостійно використовувати прості практичні інструменти підтримки.

Запрошують на наступний потік

Організатори вже готують наступний потік курсу «Дотик підтримки». Навчання стартує 18 жовтня.

Участь у курсі безкоштовна. Заняття проходитимуть у вихідні дні у спортивно-ветеранському просторі «Місце сили» за адресою: Тернопіль, вул. Вишневецького, 7.

Долучитися можуть ветерани, їхні рідні та волонтери.

Зареєструватися на навчання можна за посиланням.