Помер відомий тернопільський дитячий тренер

Учора, 16 травня, близько 22 годині на 62-му році життя перестало битися серце відомого у минулого легкоатлета, дитячого футбольного тренера, футбольного функціонера Василя Олександровича Матвійківа, – повідомляють у Федерації футболу Тернопільської області.

Сьогодні, 17 травня, у «Будинку печалі» за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька 27 (перший зал) відбудеться прощання з Василем Матвійківим. Покійний буде там знаходитись з 16:00 до 3:00.

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