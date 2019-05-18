У суботу, 18 травня, у Тернополі відбулася акція “Україна питає: хто замовив Катю Гандзюк?”. Півсотні тернополян вийшли на центральну площу міста аби долучитися до всеукраїнської хвилі подій, що одночасно проходили у 40 українських та 8 іноземних містах.

Захід покликаний вкотре привернути увагу суспільства на те, що замовники жорсткої розправи над Катериною Гандзюк – не покарані. Учасники акції вимагали від новообраного президента Володимира Зеленського покласти край системному переслідуванню громадських діячів представниками старої влади та припинити саботаж правоохоронних органів у розслідуванні атак на громадських діячів в усіх куточках країни.

Акція почалася хвилиною мовчання за жертвами геноциду кримськотатарського народу. Як і десятки років тому, боротьба із системою і грубим порушенням прав людини для українців досі актуальні.

До акції долучилися представники громадських організацій “Центр UA”, “ВО “Автомайдан”, “С14”, “Сокіл”, “Поліс”, “Терміново”, представники політичних партій “Об’єднання “Самопоміч”, “Громадянська позиція”, “Сила людей”, “Батьківщина”, “Національний корпус”, “Українська галицька партія” та небайдужі тернополяни.

Учасниця акції Ірина Яремчук виступила з власним віршем: “Я прочитала розповідь батька Катерини про фізичний і моральний біль, який переживала дівчина протягом 96 днів. Від цієї несправедливості хотілося кричати, а народилися такі рядки:

Засліплені жадобою грошей,

Упевнені в своїй безкарності,

Вбивають “незручних” собі людей,

Не маючи навіть краплини жалості…

Стій!Зупинись, кажу тобі!!!

Не маєш права зазіхати на життя!

Та щоб позбавити її сім’ю журби

Не вистачить ніколи каяття…”

Всеукраїнська акція “Україна питає: хто замовив Катю Гандзюк?” відбулася одночасно у 40 українських містах: Києві, Білій Церкві, Ірпені, Обухові, Гатному, Вінниці, Луцьку, Нововолинську, Ківерці, Рожищі, Дніпрі, Костянтинівці, Слов’янську, Маріуполі, Торецьку, Бахмуті, Краматорську, Житомирі, Малині, Ужгороді, Запоріжжі, Бердянську, Івано-Франківську, Кропивницькому, Сєвєродонецьку, Львові, Новояворівську, Одесі, Миколаєві, Полтаві, Кременчузі, Рівному, Дубно, Сумах, Тернополі, Чорткові, Харкові, Херсоні, Черкасах, Чернівцях, Кам‘янці-Подільському, Чернігові.

Українство в Страсбурзі, Лондоні, Берліні, Празі, Брюсселі, Варшаві, Парижі та в містах Канади також долучилися до події.

За словами учасників подій, це – наймасовіший захід. Подібні події також були організовані українцями за

останні роки.

Всеукраїнська акція та події в регіонах носять виключно мирний характер і організовані ініціативою друзів та близьких Катерини – “Хто замовив Катю Гандзюк?”

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