Понад 100 тисяч пацієнтів обрали собі сімейного лікаря у Тернополі

Понад 100 тисяч пацієнтів обрали собі сімейного лікаря з числа працівників КНП “ЦПМСД”.

Станом на 17.10.2018р. 100106 пацієнтів обрали сімейного лікаря з числа працівників КНП “ЦПМСД”, що складає 57,5 % дорослих жителів м.Тернополя.

Серед структурних підрозділів лідирує АЗПСМ №5 (вул.Волинська,40) – 13309 підписаних декларацій.

Лікарі Трачук Ігор Павлович (АЗПСМ №5), Подедворна Уляна Михайлівна (АЗПСМ №5), Муран Оксана Мирославівіна (АЗПСМ №5), Свистун Лариса Миколаївна(АЗПСМ №5), Подедворна Уляна Михайлівна (АЗПСМ №5), Яременко Неля Василівна (АЗПСМ №11) і Цимбалюк Ірина Валеріанівна (АЗПСМ №6) зареєстрували максимальну рекомендовану кількість- 1800 – декларацій і на даний час приписну кампанію припинили.

Закликаємо тернополян не зволікати із вибором сімейного лікаря і підписати декларацію в рамках рекомендованої кількості.

Нагадуємо, що у м.Тернополі можна підписати декларацію про надання первинної медичної допомоги за наступними адресами:

вул. Острозького, 6 Амбулаторії №№1, 2, 3, 4 вул. Волинська, 40 Амбулаторія № 5 вул. Петриківська. 25А Амбулаторія № 6 вул. Золотогірська. 12 Амбулаторія №7 вул. Ст.Бандери. 72 Амбулаторія № 8 вул.Купчинського, 14 Амбулаторії № 9, 1, 11, 12, 13 вул. Куліша, 7 Амбулаторія № 14 вул. Курбаса, 6 Амбулаторія № 15 вул. Бродівська, 50б Амбулаторія № 16

Інформацію про сімейних лікарів, які надають первинну медичну допомогу в КНП “ЦПМСД” (м.Тернопіль), ви можете отримати на цій сторінці у вкладці «Лікарі центру».

Укладання декларацій відбувається за наявності паспорта, індивідуального податкового номера, мобільного телефона не залежно від місця реєстрації пацієнта.