Новини Тернополя 

Понад 100 тисяч пацієнтів обрали собі сімейного лікаря у Тернополі

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Понад 100 тисяч пацієнтів обрали собі сімейного лікаря з числа працівників КНП “ЦПМСД”.
Станом на 17.10.2018р.  100106  пацієнтів обрали сімейного лікаря з числа працівників КНП “ЦПМСД”, що складає 57,5 % дорослих жителів м.Тернополя.
Серед структурних підрозділів лідирує АЗПСМ №5 (вул.Волинська,40) – 13309  підписаних декларацій.
Лікарі  Трачук Ігор Павлович (АЗПСМ №5), Подедворна Уляна Михайлівна (АЗПСМ №5), Муран Оксана Мирославівіна (АЗПСМ №5), Свистун Лариса Миколаївна(АЗПСМ №5), Подедворна Уляна Михайлівна (АЗПСМ №5), Яременко Неля Василівна (АЗПСМ №11) і Цимбалюк Ірина Валеріанівна (АЗПСМ №6) зареєстрували максимальну рекомендовану кількість- 1800 – декларацій і на даний час приписну кампанію припинили.
Закликаємо тернополян не зволікати із вибором сімейного лікаря і підписати декларацію в рамках рекомендованої кількості.

Нагадуємо, що у м.Тернополі можна підписати декларацію про надання  первинної медичної допомоги за наступними адресами:
вул. Острозького, 6
Амбулаторії  №№1, 2, 3, 4
вул. Волинська, 40
Амбулаторія № 5
вул. Петриківська. 25А
Амбулаторія № 6
вул. Золотогірська. 12
Амбулаторія №7
вул. Ст.Бандери. 72
Амбулаторія № 8
вул.Купчинського, 14
Амбулаторії № 9, 1, 11, 12, 13
вул. Куліша, 7
Амбулаторія № 14
вул. Курбаса, 6
Амбулаторія № 15
вул. Бродівська, 50б
Амбулаторія № 16

Інформацію про сімейних лікарів, які надають первинну медичну допомогу в КНП “ЦПМСД” (м.Тернопіль), ви можете отримати на цій сторінці у вкладці «Лікарі центру».

Укладання декларацій відбувається за наявності паспорта, індивідуального податкового номера, мобільного телефона не залежно від місця реєстрації пацієнта.

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