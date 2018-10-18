Понад 100 тисяч пацієнтів обрали собі сімейного лікаря у Тернополі
Понад 100 тисяч пацієнтів обрали собі сімейного лікаря з числа працівників КНП “ЦПМСД”.
Станом на 17.10.2018р. 100106 пацієнтів обрали сімейного лікаря з числа працівників КНП “ЦПМСД”, що складає 57,5 % дорослих жителів м.Тернополя.
Серед структурних підрозділів лідирує АЗПСМ №5 (вул.Волинська,40) – 13309 підписаних декларацій.
Лікарі Трачук Ігор Павлович (АЗПСМ №5), Подедворна Уляна Михайлівна (АЗПСМ №5), Муран Оксана Мирославівіна (АЗПСМ №5), Свистун Лариса Миколаївна(АЗПСМ №5), Подедворна Уляна Михайлівна (АЗПСМ №5), Яременко Неля Василівна (АЗПСМ №11) і Цимбалюк Ірина Валеріанівна (АЗПСМ №6) зареєстрували максимальну рекомендовану кількість- 1800 – декларацій і на даний час приписну кампанію припинили.
Закликаємо тернополян не зволікати із вибором сімейного лікаря і підписати декларацію в рамках рекомендованої кількості.
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вул. Острозького, 6
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Амбулаторії №№1, 2, 3, 4
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вул. Волинська, 40
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Амбулаторія № 5
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вул. Петриківська. 25А
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Амбулаторія № 6
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вул. Золотогірська. 12
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Амбулаторія №7
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вул. Ст.Бандери. 72
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Амбулаторія № 8
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вул.Купчинського, 14
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Амбулаторії № 9, 1, 11, 12, 13
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вул. Куліша, 7
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Амбулаторія № 14
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вул. Курбаса, 6
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Амбулаторія № 15
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вул. Бродівська, 50б
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Амбулаторія № 16
Інформацію про сімейних лікарів, які надають первинну медичну допомогу в КНП “ЦПМСД” (м.Тернопіль), ви можете отримати на цій сторінці у вкладці «Лікарі центру».
Укладання декларацій відбувається за наявності паспорта, індивідуального податкового номера, мобільного телефона не залежно від місця реєстрації пацієнта.