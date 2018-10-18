У дивовижному палаці Тернопільщини відбулося свято

У дивовижному палаці Вишнівця XVIII століття на Збаражчині у неділю 14 жовтня відбулось Свято замку. Вишнівецький палацово-парковий комплекс є пам’яткої архітектури національного значення у складі Національного заповідника «Замки Тернопілля» та у минулому був резиденцією останнього представника князівського роду Вишнівецьких – Михайла-Сервація.

Свято замку у Вишнівці традиційно проходить саме 14 жовтня, на Покрову, коли вшановується покровителька українських козаків. Адже вся історія селища Вішнівці та Вишнівецького палацу, який ще називають «українським Версалем», тісно пов’язана з історією виникнення козацтва. Вишнівець є батьківщиною Байди Вишневецького – засновника Запорізької Січі. Крім того, первісно на місці нинішнього палацу знаходився замок, зруйнований під час Північної війни за антиросійську позиції власника маєтку Михайла-Сервація. Згодом територія містечка була повернена у власність і на місці колишньої оборонної споруди було споруджено розкішний палац у стилі пізнього бароко та англійський парк.

Перше Свято замку у Вишнівці відбулось у 2016 році. Цього року воно зібрало ветеранів АТО та сучасних захисників України, керівників заповідника, гостей з Вишнівця, Збаража та інших районів області. Відбулись показові виступи козаків та реконструкторів. Свої таланти демонстрували дитячі колективи. Всіх присутніх пригощали смачними стравами польової кухні.