Понад 20 000 вареників для військових зліпили на вихідних у селах Байковецької ОТГ



На минулих вихідних у селах Байковецької об‘єднаної територіальної громади працювала «Фабрика Різдвяного вареника».

Жителі сіл громади зібралися, щоб наліпити вареників, які передали для українських військових, які зараз боронять кордон нашої держави.

За словами Байковецького сільського голови Анатолія Кулика, загалом в рамках акції зліплено понад 20 тисяч вареників. Така акція в громаді відбулася уже вчетверте.

– В цьому році Байковецька громада зросла до 10 сіл, тому зібрати усіх бажаючих ліпити вареники для нашої «Фабрики…» в одному місці було складно, відтак прийнято рішення провести цю акцію у кожному селі громади окремо. Планували зліпити 2020 вареників – як символ Нового року, а вийшло більше 20 тисяч штук!

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