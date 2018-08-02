Поцупивши у сусіда підводу з конем, зловмисники поїхали обкрадати крамницю на Тернопільщині

До продавця крамниці в селі Витківці Збаразького району серед ночі прибігли місцеві підлітки і повідомили, що невідомі особи намагаються проникнути до торгового закладу. Одного із зловмисників селяни затримали, іншому вдалося втекти. Люди викликали поліцейських.

Правоохоронці з’ясували, затриманий селянами зловмисник – 25-річний житель сусіднього села Колодно, до слова, раніше судимий за майнові злочини. Молодик розповів, що разом з товаришем збиралися обікрасти крамницю. Поїхати за халявним пивом та горілкою товариш вирішив на сусідському возі, тому вночі зайшов до чужого хліва, вивів коня, запряг у підводу і вже дорогою підібрав його.

23-річного зловмисника поліцейські ще розшукують. Йому інкримінують частину 3 статті 185 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Разом із товаришем розділить лиходій відповідальність і за незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння. Триває досудове розслідування. Головне управління Національної поліції в Тернопільській області