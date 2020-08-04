Потяги зупинятимуться у червоній зоні для висадки пасажирів

Пасажирські потяги Укрзалізниці будуть зупинятись у червоній зоні для висадки пасажирів.

Про це у ефірі Громадського радіо заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Криклій каже, що коли потяг наближається до червоної зони і висадки – посадки пасажирів не буде – то потрібно попереджувати заздалегідь.

«Мені здається треба було повідомити людей як буде курсувати потяг заздалегідь. Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з потягу , але назад уже не зайде і зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять», – каже Криклій.

Нагадаємо, що 3 серпня у Тернополі 85 пасажирів, які їхали з Херсона до Тернополя з дітьми, в тому числі, дітьми з інвалідністю, влаштували бунт через те, що зупинку потяга скасували.