Новини Тернополя 

Дивний день у Тернополі: горіло на території двох гаражних кооперативів

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15 жовтня о 6 ранку та близько 16 години на території двох  гаражних кооперативів горіли автомобілі.

Так з самого ранку  по вул. Довженка на території гаражного кооперативу «Автолюбитель» виникла пожежа 2-х гаражних приміщень. Внаслідок пожежі знищено речі господарського вжитку та перекриття на площі 20 м.кв., 3 мотоцикли та 4 велосипеди, врятовано 2 автомобілі.

По обіді по вул. Будного на території гаражного кооперативу «Супутник» виникла пожежа автомобіля «Fiat Ducato»  з розповсюдженням вогню на гаражне приміщення.

Внаслідок пожежі знищено автомобіль «Fiat Ducato», пошкоджено автомобілі «Toyota Hiace» та «ЗАЗ – Таврія», а також облицювання стін  та стелі гаражного приміщення на площі 30 м.кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки в обох випадках встановлюються.

 

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