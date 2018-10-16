Дивний день у Тернополі: горіло на території двох гаражних кооперативів

15 жовтня о 6 ранку та близько 16 години на території двох гаражних кооперативів горіли автомобілі.

Так з самого ранку по вул. Довженка на території гаражного кооперативу «Автолюбитель» виникла пожежа 2-х гаражних приміщень. Внаслідок пожежі знищено речі господарського вжитку та перекриття на площі 20 м.кв., 3 мотоцикли та 4 велосипеди, врятовано 2 автомобілі.

По обіді по вул. Будного на території гаражного кооперативу «Супутник» виникла пожежа автомобіля «Fiat Ducato» з розповсюдженням вогню на гаражне приміщення.

Внаслідок пожежі знищено автомобіль «Fiat Ducato», пошкоджено автомобілі «Toyota Hiace» та «ЗАЗ – Таврія», а також облицювання стін та стелі гаражного приміщення на площі 30 м.кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки в обох випадках встановлюються.