Призвали лише тиждень тому, – Тернопільщина втратила захисника Анатолія Амбражевича

Небесне військо Чортківської громади, на жаль, знову поповнилось ще одним воїном, повідомляють у міській раді.

Раптово помер чортків’янин Амбражевич Анатолій (21.01.1978 – 10.11.2024).

Його призвали на військову службу лише тиждень тому – 4 листопада. Отримав посаду водія відділення протитанкових ракет. Але вже за кілька днів на полігоні чоловікові стало погано, а 10 листопада у лікарні м. Винники на Львівщині серце воїна зупинилось.

Тіло воїна зустрічатимемо завтра, 14 листопада, о 13 год. у соборі верховних апостолів Петра і Павла.