Представники ТНТУ завезли в Чехію на могилу патрона свого вишу грудку землі з його рідного селища

«Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю» — чесно визнавав за життя професор Іван Пулюй, ім’ям якого названий Тернопільський національний технічний університет.

2018 рік — це 100 річниця з дня смерті видатного фізика та електротехніка, винахідника, організатора науки, перекладача Біблії українською мовою, громадського діяча Івана Пулюя. З цієї нагоди наприкінці вересня 2018 року профспілковим комітетом первинної профспілкової організації працівників університету та за сприяння адміністрації університету була організована поїздка у Відень та Прагу, під час якої викладачі та працівники вишу відвідали пам’ятні місця, пов’язані з життєвим і професійним шляхом вченого.

Зокрема, 29 вересня представники академічної громади університету, перебуваючи у Празі, вшанували пам’ять та відвідали могилу видатного вченого, професора Івана Пулюя. На місце останнього спочинку Івана Пулюя тернопільські політехніки привезли грудку землі з рідного Гримайлова — містечка, де народився видатний фізик. Присутні поклали квіти та віддали шану славетному земляку.

Надзвичайно приємною виявилася зустріч з професором Чеського технічного університету у Празі — Іво Краусом. З цікавістю та вдячністю слухали присутні розповіді професора І. Крауса про внесок українського вченого у розвиток науки, освіти і техніки на чеській землі. Він із захопленням розповідав про технічний університет та про лабораторію, у якій у свій час працював Іван Пулюй. «Лабораторія Пулюя — це моє друге життя!» — говорив професор. У ході зустрічі також було обговорено питання підготовки заходів по відзначенню у Празі 175-ої річниці від дня народження Івана Пулюя.