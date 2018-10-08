Вчитель дня: Юлія Недзельська з Тернопільської школи №28
До професійного свята працівників освіти “Погляд” підготував спецпроект — “Вчитель дня”. Розпочинаємо серію бліц-інтерв’ю з Юлією Вікторівною Недзельською — вчителем історії України, всесвітньої історії Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28.
- Скільки у вас вищих освіт?
- У мене одна вища освіта, яку здобула у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка та отримала кваліфікацію «Магістр історії».
- Чому зупинилися на цьому конкретному предметі?
- Історією цікавилася з дитинства, будучи маленькою дівчинкою, з величезним захопленням слухала розповіді дідуся. Бувало, ввечері залізу під теплу перину і прошу: «Діду, розкажи казочку…» і він розказував… про війну, як отримав поранення, про німців, які приходили просити хліба. А потім стала сама читати, переважно історичні твори. Власне саме тому і, не задумуючись, поступила на історичний факультет.
- Як ви зрозуміли, що вчительство — це ваше?
- Ще не зрозуміла (усміхаєть – ред.). Жартую, звісно. Хоча досвіду маю справді мало, зрозуміла, що я на правильному шляху, коли потрапила в проект «Демократична школа». Я дуже хочу, щоб наше суспільство стало справді демократичним, щоб кожна людина чи дитина усвідомлювали свою роль в ньому. А вчителеві дано усі важелі, щоб це донести до майбутнього покоління. Саме тому так, вчительство – це моє покликання!
- Назвіть 5 інтернет-ресурсів, де можна цікаво прочитати про науку.
- Сьогодні таких ресурсів є справді дуже багато, але проблема у тому, що українською мовою їх можна на пальцях перелічити. Можна ще англійською, звичайно. Тому називаю ті, якими користуюсь сама та даю своїм дітям:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2NolMleTblPyE1EoVQzzqS8J3OpeG-jb — цікаві знання для дітей (мультики про кольори, фігури, час, планети, вагу та ін.)
http://uop.net.ua/virtualni-muzeji/ — віртуальні екскурсії
http://plus-plus.tv/dyvys/programy/programs/ce-nashe-i-ce-tvoye-356861.html — цікаве відео для дітей
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ — цікава наука
https://www.youtube.com/channel/UC9gDR8zmbMhgEULgXipm3OA/featured — наука та всесвіт
https://www.youtube.com/channel/UCf3rRbOjyNRB_e6K6gtISMA/featured — 360 наука
https://www.youtube.com/channel/UCpFKlj193lNquqj4vyY2qyA/featured — toBeUkrainian – переклади українською
- Який, на вашу думку, найважливіший науковий винахід?
- Хтось називає найважливішим винаходом електричну лампочку, хтось комп’ютер, хтось телефонний зв’язок. Як на мене, назвати найважливіший важко. Адже кожен із них зробив наш світ кращим, комфортнішим, розвиненішим та змінив його. Окрім того, кожен з винаходів, навіть найпримітивніший став підґрунтям для наступного.
- Як найкраще популяризувати науку в сучасних умовах — ваша версія?
- На мою думку, науку найкраще популяризувати через її практичне застосування, тобто наочно показувати та розказувати, як що працює і для чого воно потрібне. Той же Центр науки, чи наукові пікніки – чудові ідеї, які прив’язують інтерес до науки не лише дітям, але і їхнім батькам.
- Що завжди є на вашому робочому столі?
- Склянка води, блокнот та ручка. Інколи приходить якась ідея, то варто її одразу записати у тому «первісному» вигляді, бо потім забудеться.
- Як найкраще проводити вільний час?
- Так, щоб було класно. Інколи це може бути похід в гори, інколи варто добре виспатися.
- Продовжіть фразу Рене Декарта: “Для того, щоб удосконалити розум, треба…”
- … постійно тримати його в тонусі. Читати. Аналізувати. Критично мислити.
- Чи ділите ви людей за якоюсь ознакою?
- Так. «Своїх» і «Не своїх». Свої — це ті, з якими приємно, комфортно, тепло. Людей, від спілкування з якими залишається неприємний осад, намагаюсь уникати та виключати з свого оточення, або звести таке спілкування до мінімуму.
- Який безкоштовний курс має пройти кожен?
- Завершую проходити «Недискримінаційний підхід у навчанні» на сайті https://www.ed-era.com/ і скажу, що даний курс є надзвичайно цікавий та корисний і для вчителів, і для батьків, і навіть для дітей, адже світ такий багатогранний, довкола нас багато різних людей, а наші стереотипи та упередження так часто заважають нам ставитися до інших приязно. А це зумовлює цькування та насильство в суспільстві, часто серед школярів та підлітків. Тому рекомендую цей безкоштовний курс.
- За що ви любите сучасний світ, а що в ньому вам не подобається?
- Люблю сучасний світ за відкриті кордони. Не подобається в ньому байдужість та «віртуальність», своєрідна ізольованість людини у своєму маленькому світі, яка трапляється дедалі частіше. Десь зустріла таку фразу: «Раніше при зустрічі знімали капелюх, зараз – виймають навушники».
- Як би ви інвестували 1000 євро?
- У навчання, чи підвищення кваліфікації в одній із скандинавських країн.
- Ваша найамбітніша ідея?
- Відкрити онлайн-школу дистанційного навчання педагогів з різними майстер-класами, тренінгами, можливістю відвідувати різні країни світу.
Підготувала Ірина Юрко.
Фото з приватної галереї Юлії Вікторівни Недзельської.