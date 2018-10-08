Вчитель дня: Юлія Недзельська з Тернопільської школи №28

Історією цікавилася з дитинства, будучи маленькою дівчинкою, з величезним захопленням слухала розповіді дідуся. Бувало, ввечері залізу під теплу перину і прошу: «Діду, розкажи казочку…» і він розказував… про війну, як отримав поранення, про німців, які приходили просити хліба. А потім стала сама читати, переважно історичні твори. Власне саме тому і, не задумуючись, поступила на історичний факультет.

Історією цікавилася з дитинства, будучи маленькою дівчинкою, з величезним захопленням слухала розповіді дідуся. Бувало, ввечері залізу під теплу перину і прошу: «Діду, розкажи казочку…» і він розказував… про війну, як отримав поранення, про німців, які приходили просити хліба. А потім стала сама читати, переважно історичні твори. Власне саме тому і, не задумуючись, поступила на історичний факультет.

Історією цікавилася з дитинства, будучи маленькою дівчинкою, з величезним захопленням слухала розповіді дідуся. Бувало, ввечері залізу під теплу перину і прошу: «Діду, розкажи казочку…» і він розказував… про війну, як отримав поранення, про німців, які приходили просити хліба. А потім стала сама читати, переважно історичні твори. Власне саме тому і, не задумуючись, поступила на історичний факультет.