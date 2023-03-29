На Тернопільщині горів храм УПЦ

В ніч на 28 березня 2023 року в селі Кордишів Шумського благочиння невідомі зловмисники підпалили новозбудоване молитовне приміщення громади Української Православної Церкви. Про це йоеттчЯ на сайті УПЦ. Як повідомив настоятель громади, власник ділянки, на котрій був зведений храм, протоієрей Георгій Цезарук, підпал був вчинений о першій годині ночі, коли у вівтар закинули займисту суміш: священика одразу повідомили про пожежу і за годину він вже був біля свого палаючого храму.

“Згоріло все, що було у вівтарі, не вціліло нічого, чаші, Євангеліє, престол, антимінс, також вогонь перекинувся на середню частину храму”, – розповів настоятель.

За даним злочином відкрите кримінальне провадження.

Зі слів отця Георгія, новий храм будувався та готувався до освячення у 2023 році. “Громада готувалася до освячення на свято Різдва Іоанна Предтечі. Після втрати попереднього храму і всього майна громади у 2019 році, коли нерухомість перейшла у розпорядження ПЦУ, богослужіння відновилися саме на це свято у 2022 році”, – згадує священнослужитель.

“Ми почали будуватися у 2020 році, залили фундамент, через два роки вже відновили богослужіння. До 2019 році я жив тут на парафії, тепер у Шумську. Спочатку носив антимінс із собою, коли збудувалися, вже залишав у храмі, бо все було спокійно”, – свідчить протоієрей.

За а попередньою оцінкою, полум’я знищило майно на суму до 800 тисяч гривень. Триває слідство.

Поділіться:









