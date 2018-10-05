«Великобірківський будинок творчості школяра — моє покликання», — Ольга Урманець

«Народившись у мальовничому селищі Великі Бірки, мала можливість вчитися не тільки в загальноосвітній та музичній школах, а ще й стати вихованкою Будинку піонерів, як він тоді називався. А потім чарівний клубочок долі котився попереду, показуючи правильну дорогу в житті. Де не була б, куди не привела б мене життєва стежина, завжди вона перепліталася з Будинком творчості школяра, як називають йогосьогодні. Ще студенткою почала педагогічний шлях у цьому позашкільному закладі, а після закінчення зрозуміла, що тут моє покликання. Сьогодні я щаслива, що працюю у Великобірківському БТШ понад 20 років, щораз піднімаючись сходинками педагогічної майстерності: керівник гуртка — культорганізатор — методист», — написала у своєму «Педагогічному есе» Ольга Дмитрівна Урманець.

Колеги Ольги Дмитрівни кажуть, що вона володіє цінною рисою — однаково успішно навчає як дітей, так і педагогів. На зустріч із нею поспішають з усіх куточків району, бо знають — буде цікаво, неповторно і не нудно.

У кімнаті Великобірківського БТШ, де займаються діти гуртка «Початкове технічне моделювання», який веде Ольга Урманець, за роки зібралося багато цікавих речей, цінних тим, що учні зробили їх власноруч з підручних матеріалів. Тут можна проводити велику екскурсію. Адже кожен експонат має свою історію, за кожним — дитяча доля. Коли доводилося бути присутньою на заняттях гуртка, відчувала, що основне, чого вчить Ольга Дмитрівна своїх вихованців, — бути творцями. Педагог вважає, що яким досвідом чи знаннями не володіла би людина, вона має вчитися повсякчас. «Навчання, пошук, накопичення ідей, застосування їх у житті — постійна методична круговерть, яка захоплює і надихає, — ділиться Ольга Урманець. — Посада методиста передбачає наявність професійних знань, комунікативних, організаторських, аналітичних навичок, лідерських рис та ще багатьох специфічних для цієї професії якостей. Та, на мою думку, однією з головних переваг успішного методиста є вміння бути поруч, на одній горизонталі з педагогами, завжди корисним. Щоб спонукати творити, необхідно спочатку запалити іскру бажання, а це можна зробити тільки з любов’ю».

Подільське слово