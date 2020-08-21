Президент призначив двох нових суддів у Тернопільський міськрайонний суд

14 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення двох нових суддів Тернопільського міськрайонного суду – Ірини Царук та Ірини Марциновської.

Ірина Царук – мешканка Ужгорода Закарпатської області. У 2003-му році закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство».

Працювала помічником, а згодом суддею Апеляційного суду Закарпатської області, а після реорганізації – помічником судді.

За результатами кваліфікаційного іспиту набрала 191,625 бала та зайняла 57-му позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду.

Чоловік Ірини Михайлівни Максим Захарченко несе службу у військовій частині №3047 Національної гвардії України, що дислокується в Житомирі. Брат судді до 2015-го перебував на посаді в.о. начальника ВДАІ Барського району Вінницької області.

Ірина Марциновська – мешканка міста Могилів-Подільський Вінницької області. У 2003-му році закінчила Київський міжнародний університет за спеціальністю «Правознавство». Працювала помічником судді та суддею Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області. За результатами кваліфікаційного іспиту набрала 194,375 бала та зайняла 40-ву позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду. Разом із чоловіком Денисом Марциновським виховують доньку. Чоловік судді працює в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Вінницькій області.