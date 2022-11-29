Прокуратура вимагає повернути державі два укриття у Тернополі

Прокуратура вимагає повернути державі 2 укриття у Тернополі та розірвати договір з товариством про безоплатне зберігання захисних споруд

Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави з вимогою достроково розірвати договори про безоплатне зберігання захисних споруд цивільного захисту, укладених між регіональним відділенням Фонду державного майна України та київським товариством з обмеженою відповідальністю.

Прокурори з’ясували, що у воєнний час 2 укриття у м. Тернополі, які здатні вмістити понад 300 осіб, через бездіяльність товариства не готові до повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту. Відтак прокуратура подала позов.

Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі.