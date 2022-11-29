На Тернопільщині у відділках поліції облаштували «Пункти незламності»
Внаслідок ракетних обстрілів енергетичної системи країни в області тривають аварійні відключення електроенергії. Вийти на зв’язок, зарядити мобільні телефони та зігрітися жителі Тернопільщини мають змогу у “Пунктах Незламності”.
Понад сотню таких пунктів вже розгорнули в різних куточках області. Додатково функціонують вони і в відділах та відділеннях поліції.
В поліцейських підрозділах можна зігрітися, приготувати теплий чай, підзарядити пристрої, скористатися безкоштовним інтернетом.
Пнкти забезпечені водою та медикаментами. Електроенергія подається від встановлених генераторів.
Поліцейські готові у будь-який час надати допомогу мешканцям краю. Люди мають знати – правоохоронці поруч.