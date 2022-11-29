16:03 | 29.11.2022
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На Тернопільщині у відділках поліції облаштували «Пункти незламності»

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Внаслідок ракетних обстрілів енергетичної системи країни в області тривають аварійні відключення електроенергії.  Вийти на зв’язок, зарядити мобільні телефони та зігрітися жителі Тернопільщини мають змогу у “Пунктах Незламності”. 

Понад сотню таких пунктів вже розгорнули в різних куточках області. Додатково функціонують вони і в відділах та відділеннях поліції.

В поліцейських підрозділах можна зігрітися, приготувати теплий чай, підзарядити пристрої, скористатися безкоштовним інтернетом.  

Пнкти забезпечені водою та медикаментами. Електроенергія подається від встановлених генераторів.  

Поліцейські готові  у будь-який час надати допомогу мешканцям краю. Люди мають знати – правоохоронці поруч.

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