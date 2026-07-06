Вона відмовилася від своєї краси заради Перемоги: історія 11-річної Христі

Зворушлива історія дитячої небайдужості сколихнула соцмережі. 11-річна Христя, донька Галини Данко, вирішила пожертвувати власне волосся заради допомоги українським захисникам.

Як розповіла мама дівчинки, кілька місяців тому Христя випадково почула в перукарні пропозицію продати своє довге волосся. Спочатку вона відмовилася, однак згодом повернулася до цієї думки та заявила батькам, що хоче продати волосся, а отримані кошти передати на підтримку України.

Свій задум дівчинка втілила в життя. Після стрижки вона отримала гроші за волосся та вирішила не витрачати їх на власні потреби, а спрямувати на допомогу військовим.

«Найцінніше для нас — бачити, що в серці нашої донечки вже є любов, співчуття і бажання допомагати іншим. Саме з таких, на перший погляд, невеликих вчинків формується характер людини», — написала у соцмережах Галина Данько.

Про вчинок Христі повідомила також представниця благодійного фонду «Створені Перемагати» Майя Юркевич. За її словами, дівчинка передала 300 канадських доларів на збір коштів для придбання дронів для українських військових.

«Друзі, хочу поділитися з вами зворушливою та водночас надихаючою історією. 11-річна донечка Галини Данко обрізала та продала своє волосся, а кошти задонатила на дрони для нашого збору. Дякую щиро за підтримку і такий сміливий та непростий вчинок на користь захисників», — зазначила Майя Юркевич.