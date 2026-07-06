Померла педагогиня Ярослава Собко, яка десятиліттями працювала у тернопільській школі №27

У Тернополі відійшла у вічність багаторічна заступниця директора та вчителька математики Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 імені Віктора Гурняка Ярослава Собко.

Про сумну звістку повідомили на сторінці навчального закладу.

«Упродовж багатьох років Ярослава Єпіфанівна працювала на посаді заступника директора, учителя математики, присвятивши своє життя розвитку закладу освіти, вихованню молодого покоління та служінню педагогічній справі», — зазначили колеги.

У школі наголошують, що завдяки професіоналізму, працелюбності та відданості своїй справі Ярослава Собко користувалася заслуженою повагою серед колег, учнів, батьків та всієї освітянської спільноти.

Світлу пам’ять про педагогиню збережуть усі, хто мав нагоду працювати поруч із нею або навчатися під її керівництвом.

Колектив школи висловив щирі співчуття рідним і близьким покійної та побажав їм сил пережити важку втрату.

Заупокійна панахида за Ярославою Собко відбудеться сьогодні, 6 липня, о 19:30 у великій поминальній залі церкви Святого Архистратига Михаїла.

Вічна та світла пам’ять.