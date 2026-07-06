У Тернополі зіткнулися Toyota та Nissan: травмувалися п’ятеро людей, серед них діти

У Тернополі ввечері 5 липня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися кілька людей, серед них — двоє малолітніх дітей.

Аварія трапилася близько 19:40 на вулиці Шептицького. За попередніми даними, водій автомобіля Toyota Camry під час виконання маневру розвороту допустив зіткнення з Nissan Primastar.

У результаті удару тілесні ушкодження отримали водій та четверо пасажирів Nissan Primastar. Серед потерпілих були двоє малолітніх дітей. Усім надали медичну допомогу без госпіталізації.

Також за медичною допомогою звернувся водій Toyota Camry.

У поліції повідомляють, що в усіх учасників дорожнього руху відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Наразі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі.