Нетверезий водій на Тернопільщині може отримати до чотирьох років ув’язнення

На Тернопільщині правоохоронці задокументували спробу надання неправомірної вигоди поліцейським. Інцидент стався на території обслуговування відділення поліції №1 міста Ланівці.

За інформацією поліції, співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили легковий автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з’ясувалося, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським 15 тисяч гривень за «вирішення питання». Про факт спроби підкупу правоохоронці повідомили на спецлінію 102, після чого на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Крім того, на водія складено адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі триває досудове розслідування.