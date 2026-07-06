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Двоє дітей раптово вибігли на дорогу: подробиці аварії на Тернопільщині

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У селищі Вишнівець на Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох малолітніх дітей.

Аварія трапилася 5 липня близько 13:20. За попередньою інформацією, водійка автомобіля Opel Zafira допустила наїзд на двох хлопчиків, які раптово почали перебігати проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП травми отримав 5-річний хлопчик. Медики надали дитині необхідну допомогу на місці події, госпіталізація не знадобилася.

Його брат, 2018 року народження, ушкоджень не отримав.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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