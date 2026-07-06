Тернополянин, який пограбував валютника, проведе два роки у в’язниці

Тернопільський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурорів та призначив реальне покарання жителю Тернополя, якого визнали винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану.

Як повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі, інцидент стався 11 березня 2026 року. Обвинувачений помітив чоловіка, який обмінював валюту в Тернополі, підбіг до нього зі спини та відкрито заволодів його майном. Зловмисник відібрав 40 тисяч гривень і банківську картку, після чого втік.

У травні Тернопільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном на три роки.

Не погодившись із таким рішенням, прокурори подали апеляційну скаргу, наполягаючи на реальному покаранні.

Тернопільський апеляційний суд підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок у частині покарання. Відтепер засуджений проведе за ґратами два роки.

Вирок суду набрав законної сили.