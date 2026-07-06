Збірна України достроково вийшла до півфіналу Євро-2026 завдяки дублю футболіста з Гусятина

У середу, 2 липня, юнацька збірна України (U-19) здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті Європи-2026, обігравши команду Сербії з рахунком 2:1 у матчі другого туру групового етапу. Завдяки цьому результату українці достроково забезпечили собі місце у півфіналі турніру.

Героєм зустрічі став уродженець Гусятина Тернопільської області, 18-річний півзахисник американського ФК «Чикаго» Віталій Глют. Упродовж лише чотирьох хвилин – з 32-ї до 36-ї – він оформив дубль, який і приніс «синьо-жовтим» важливу перемогу.

Нагадаємо, у першому турі українська команда впевнено переграла збірну Хорватії – 3:1. Після двох матчів підопічні України мають максимальні шість очок і одноосібно очолюють турнірну таблицю своєї групи. У Італії – 4 очка, Хорватії – 1, Сербії – 0.

Заключний матч групового етапу українці проведуть у неділю, 5 липня, проти збірної Італії. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

Віталій Глют народився у Гусятині, а згодом разом із родиною переїхав до США, де живе вже 12 років. Попри можливість виступати за американські юнацькі збірні, футболіст від самого початку мріяв представляти саме Україну.

«Для мене велика честь грати за Україну – я завжди цього хотів. Хоча вже багато років живу в Америці, кожен приїзд до збірної сприймаю як повернення додому. Це неймовірне відчуття. Мене викликали до юнацьких збірних США на товариські матчі. Це був важливий досвід, адже йшлося про міжнародний рівень. Але руку на серце я не клав, бо я українець і роблю це лише заради України. Від самого початку знав, що хочу виступати саме за українську збірну. Коли отримав свій перший виклик, це було ніби гора впала з плечей. Розумів, що маю проявити себе, щоб закріпитися в команді й отримувати запрошення надалі. Серед своїх сильних якостей можу назвати техніку, дриблінг, швидкість, креативність і вміння ухвалювати рішення. Якщо говорити про схожість із гравцями національної збірної, то, мабуть, це Микола Шапаренко. Він також любить діяти в обмеженому просторі й чудово працює з м’ячем», – розповів Віталій Глют пресслужбі УАФ.