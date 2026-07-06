Надходження ЄСВ на Тернопільщині зростають: майже 5 млрд грн за перше півріччя

Єдиний внесок демонструє стабільну динаміку зростання. За 6 місяців поточного року до бюджету вже перераховано 4 млрд 995 млн грн ЄСВ, що на 20% або ж на 819,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Єдиний внесок сплачується щомісячно за ставкою 22%. Платниками є роботодавці – юридичні та фізичні особи, які використовують найману працю, а також ФОП і особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Терміни сплати єдиного внеску:

– роботодавці перераховують внесок до 20 числа місяця, що настає за звітним;

– фізичні особи, які сплачують за себе, – до 20 числа місяця після закінчення кварталу;

– учасники добровільного страхування – у строки, передбачені договором.

Своєчасна сплата ЄСВ гарантує зарахування страхового стажу, що впливає на право на пенсію за віком та отримання інших соціальних виплат. Кожен місяць стажу зараховується лише за умови сплати мінімального страхового внеску.