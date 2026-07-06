На війні загинув захисник Сергій Чумашов з Тернопільщини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 03 липня 2026 року, поблизу н.п. Кізомис, Херсонського району, Херсонської області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, заступник начальника першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип C) прикордонної комендатури швидкого реагування ** прикордонного загону ДПС України, старший сержант ЧУМАШОВ Сергій Олександрович, 1979 року народження.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Сергія!

Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас