Рада повернула податки на імпорт. Пільгове розмитнення авто припиниться з 1 липня
Верховна Рада повернула мита та податок на додану вартість на імпорт товарів, у тому числі автомобілів.
Верховна Рада на засіданні 21 червня повернула мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.
Про це у себе в Telegram написав народний депутат Ярослав Желєзняк.
Відновлення оподаткування імпорту необхідне для наповнення державного бюджету та ліквідації надмірної конкурентної переваги проти продукції, що виробляється всередині країни.
Законопроєкт відновлює оподаткування, яке було скасовано у березні:
– для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита);
– для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);
– для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 17,8 млрд грн; ввезено понад 163 000 автомобілів; непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу).
Водночас законопроєкт передбачає скасування пенсійного збору на придбання електромобілів.