Рада повернула податки на імпорт. Пільгове розмитнення авто припиниться з 1 липня

” Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня”, – написав Желєзняк.

Відновлення оподаткування імпорту необхідне для наповнення державного бюджету та ліквідації надмірної конкурентної переваги проти продукції, що виробляється всередині країни.

Законопроєкт відновлює оподаткування, яке було скасовано у березні:

– для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита);

– для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);

– для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 17,8 млрд грн; ввезено понад 163 000 автомобілів; непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу).

Водночас законопроєкт передбачає скасування пенсійного збору на придбання електромобілів.