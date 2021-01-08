На Різдво над Тернопільщиною помітили веселку (Фото)

Веселку в грудні спостерігали тернополяни. Незвичайне явище природи помітили вранці у четвер, 7 грудня. Над краєвидами Тернополя й околиць засяяла різнобарвна веселка.

Щоправда, у небі вона пробула недовго. Містяни, які встигли побачити її, були неабияк здивовані. Але невдовзі зрозуміли причину такого дива. Як виявилося, днями потепліло й над містом накрапав невеликий дощ.

Користувачі мережі опублікували десятки фотографій із захопленими коментарями. Мало кому випадає нагода стати свідком зимової веселки.

«Минулого разу бачила зимову подвійну веселку в кінці листопада 2019. Я думала, що це найпізніша аномалія року. Виявляється – ні», – написала Марія Єднак