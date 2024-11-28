«Радість була не тривалою», – Тернопільщина знову без електроенергії

Жителям Тернопільщини!

￼Завдяки професійній роботі техслуб Обленерго та інших, вчора області вдалося вирішити питання електропостачання. Однак радість була не тривалою, каже очільник області Вʼячеслав Негода.

Зранку ~ о 7 год. ворог наніс удари по енергетичних об’єктах сусідніх областей, що унеможливило постачання електроенергії на Тернопільщину.

Будемо сподіватися, що енергетики зуміють оперативно ліквідувати наслідки атаки. ￼￼￼

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