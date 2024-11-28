«Радість була не тривалою», – Тернопільщина знову без електроенергії
Жителям Тернопільщини!
￼Завдяки професійній роботі техслуб Обленерго та інших, вчора області вдалося вирішити питання електропостачання. Однак радість була не тривалою, каже очільник області Вʼячеслав Негода.
Зранку ~ о 7 год. ворог наніс удари по енергетичних об’єктах сусідніх областей, що унеможливило постачання електроенергії на Тернопільщину.
Будемо сподіватися, що енергетики зуміють оперативно ліквідувати наслідки атаки. ￼￼￼