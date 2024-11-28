На Тернопільщині введено 10 черг аварійних відключень електроенергії

⚡️Оперативна інформація щодо ситуації в енергосистемі Тернопільщини⚡️

Сьогодні, 28 листопада, внаслідок чергового масованого обстрілу об’єктів генерації та передачі електроенергії, по всій країні введено аварійні заходи для стабілізації енергосистеми.

📌 На Тернопільщині:

– З 6:37 ранку введено 10 черг аварійних відключень електроенергії.

– З 7:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності для підприємств області.

– Для населення з 8:00 до 19:00 заплановано застосування погодинних відключень відповідно до графіків, які оприлюднені на офіційних ресурсах АТ “Тернопільобленерго”.

⚠️ Важливо: ситуація в енергосистемі є динамічною, тому можливі зміни у часі та умовах постачання електроенергії.

Дякуємо за розуміння та закликаємо жителів області раціонально використовувати електроенергію.