Луцьк, Рівненщина – без світла, пошкодження на Вінниччині, Сумщині… Попередні наслідки ударів по Україні
Відключення світла:
Луцьк – частина міста без світла, не працює електротранспорт;
Рівненщина – понад 280 тисяч абонентів без світла;
Миколаїв – не працює електротранспорт.
Пошкодження будівель внаслідок падіння ракет або влучань:
Харків – пошкоджені корпуси підприємств і багатоповерхівка;
Вінниччина – пошкоджені житлові будинки та господарська будівля, є постраждала;
Сумщина – пошкоджені школи, лікарня, багатоповерхівки, інфраструктура водопостачання;
Київ – падіння уламків на відкриту територію в Дніпровському районі.