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Війна 

Луцьк, Рівненщина – без світла, пошкодження на Вінниччині, Сумщині… Попередні наслідки ударів по Україні

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Відключення світла:

Луцьк – частина міста без світла, не працює електротранспорт;

Рівненщина – понад 280 тисяч абонентів без світла;

Миколаїв – не працює електротранспорт.

Пошкодження будівель внаслідок падіння ракет або влучань:

Харків – пошкоджені корпуси підприємств і багатоповерхівка;

Вінниччина – пошкоджені житлові будинки та господарська будівля, є постраждала;

Сумщина – пошкоджені школи, лікарня, багатоповерхівки, інфраструктура водопостачання;

Київ – падіння уламків на відкриту територію в Дніпровському районі.

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