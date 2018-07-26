Козівський район мав усі шанси стати показовим, територія якого була б повністю охоплена об’єднаними територіальними громадами. Ще у 2015 році тут було створено Козлівську ОТГ, яка продемонструвала непогані показники соціального та економічного розвитку. З року в рік громада нарощувала свій потенціал і покращувала свою інфраструктуру та якість муніципальних послуг. Вихід на прямі міжбюджетні стосунки уможливив надходження податку на доходи фізичних осіб, що у свою чергу суттєво збільшило власний бюджет. Кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури суттєво вплинули на розвиток сільських територій ОТГ.

Здавалося б, історія успіху мала заохотити тих, які ще не об’єдналися. Перспективним планом формування територій громад передбачалося створити громаду з адміністративним центром в смт. Козова. Протягом кількох років було проведено низку зустрічей, як з очільниками району і міста, так і з сільськими головами й активістами. Відбулися зустрічі й з мешканцями сіл. На жаль, споглядацька очікувальна позиція сільських голів виявилася сильнішою від волевиявлення людей і державного мислення. Совкова формула: “Ми-то вообше за колхоз, но токо не в нашому селі” на Козівщині виявилася сильнішою від усіх аргументів і навчальних поїздок, які організовував для козівчан Тернопільський Центр розвитку місцевого самоврядування.

Та, як кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Не дочекавшись “великого об’єднання”, несподівано з ініціативою створення об’єднаної громади виступила група сільських рад з потенційним адміністративним центром у селі Купчинці. Свою згоду про об’єднання заявили Денисівська, Яструбівська та Ішківська сільські ради. Таким чином, поки дехто чухав потилиці, група небайдужих людей без галасу і зайвого мітингарства робили те, що вже завтра змінить життя в їхніх незаможних селах на краще.

Марафон створення об’єднаних територіальних громад на Тернопільщині триває. Сьогодні голова Тернопільська обласна державна адміністрація Степан Барнапідписав чергове розпорядження про надання висновку щодо відповідності створення ще однієї об’єднаної територіальної громади – Купчинецької. До громади окрім Купчинців увійшли Денисівська, Яструбівська та Ішківська сільські ради. Очільник області Степан Барна запросив Купчинецького сільського голову Аня Макар і голів суміжних сільських рад та активістів створення ОТГ до себе і в їхній присутності підписав давно очікуване розпорядження. Це чергова перемога, як влади, так і громад, які без метушні і галасу робили державну роботу, яка називається РЕФОРМОЮ.

«Завдяки реформі децентралізації Тернопільщина зазнає багато позитивних змін. Перед об’єднаними територіальними громадами з’являються нові можливості, які допомагають реалізовувати проекти з будівництва, відновлення, реконструкції, модернізації інфраструктурних та соціальних об’єктів. Держава й надалі зберігає політику розвитку децентралізації, тому позитивна динаміка щодо фінансової підтримки громад буде продовжена», – наголосив Степан Барна | Stepan Barna.

Тернопільський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми ULEAD з Європою / ULEAD with Europe та Мінрегіон, вітає Купчинецьку, Денисівську, Яструбівська та Ішківську сільські ради з отриманням висновків і чекає їх в дружній сім’ї тернопільських ОТГ.

“Цього року ми очікуємо суттєве поповнення. Сподіваємося, що нинішнього року в області буде створено не менше 12 об’єднаних територіальних громад, у тому числі, три – шляхом приєднання до міст обласного значення. З усіма ми активно працюємо. Є усі підстави охопити територію області більш, як на 50 відсотків, на якій проживатиме понад половини населення Тернопільщини” – вважає директор Тернопільського ЦРМС Victor Lytvynchuk.