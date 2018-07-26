У центрі Тернополя обвалюється балкон (Фото)

З балкону будинку за адресою вул. Руська, 10 падають масивні шматки бетону. Про це у соцмережах пишуть очевидці.

“Друзі, будьте обережні! Ось такий неприємний сюрприз може впасти Вам на голову з балконів будинку № 10 по вул. Руській в Тернополі, — пише Михайло Бабенчук. — Певен, що не лише тут. Як повідомляють місцеві мешканці (яким вже за 70 р.), ремонт востаннє тут робили ще за їх юності. Шановні Сергію Віталійовичу та Владиславе Володимировичу, за що люди платять гроші???? Хто відповідатиме за каліцтво, або не дай Боже смерть людей???”.