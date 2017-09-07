Реалії ХХІ століття: у Монастириськах на території лікарні чоловік живе у дерев`яній будці

У місті Монастириська Тернопільської області в злиденній дерев`яній буді одну зиму вже перезимував безпритульний чоловік. Зараз він готується до прийдешніх холодів, в благенькому “домі” — ні світла, ні газу, ні води. Не замерзнути та не померти від голоду йому допомагають сусіди.

І все це — на території Монастириської центральної районної лікарні.

“Він одну зиму вже перезимував таким чином, сусіди годували та носили дрова, щоб не замерз, — розповідає історію безпритульного Світлана Безділь. — Ніхто з можновладців й досі не поцікавився, чому людина опинилася в такому становищі. Вже навіть не кажу про допомогу. А нащо перейматися долею людини, «яка п`є»?!”.

За словами пані Світлани, цей чоловік не завжди так жив. Свого часу йому дали підписати відмову від частини хати. В результаті залишився взагалі без житла. “Часто бачу, як він то підсипає дорогу, то щось фарбує, допомагає сусідам з городами”, — зазначає жінка.

Сподіваємось, влада Монастириська та відповідні соціальні служби звернуть увагу на проблеми цього чоловіка і відреагують належним чином.

Фотографії Світлани Безділь.