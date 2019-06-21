Гусятинці ремонтують пам’ятник… трактору

У 1969 році при в’їзді в Гусятин зі сторони Гримайлова було споруджено пам’ятник першим механізаторам Гусятинщини – трактор «Універсал-2» на постаменті. Згодом його демонтували, і ось зараз завдяки молоді він може повернутися до мешканців Гусятина.

Студенти спеціальності «Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів” Гусятинського коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя під керівництвом викладача Віктора Ящука вже завершують реставрацію трактора «Універсал-2», розпочату в квітні поточного року. Наразі вже пройдено рубіж у 90 відсотків робіт, і на часі стає все актуальнішим запитання, де ж саме буде його розташовано для презентації гусятинцям? Серед озвучених варіантів щодо розташування існують пропозиції розмістити на території коледжу або ж поряд із Гусятинським краєзнавчим музеєм. Проте поки це питання ще у процесі розгляду та обговорення.

Нагадаємо, розпорядженням голови Гусятинської районної державної адміністрації «Про охорону пам’яток історії та культури на території Гусятинського району» здійснення контролю за охороною і збереженням пам’яток історії та культури на території Гусятинського району та утримання їх у належному стані було покладено на виконкоми міських, селищних і сільських адміністрацій. У 2011 році історичний пам’ятник місцевого значення (охоронний номер – 292) було демонтовано Гусятинською селищною радою і знаходився він на території КП «Благоустрій».