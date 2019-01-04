Різдво на Тернопільщині зустрічатимуть 70 дітей із Луганської та Донецької областей

Новорічні свята — це маленьке диво, якого з нетерпінням чекають дорослі і діти, а Різдво – найдивовижніше і найулюбленіше свято в усьому світі. Ми, українці, найбільше очікуємо його приходу. Це свято приносить нам тепло і радість у кожну родину. Радість, яка триває вже понад два тисячоліття і пригадує нам воплочення Господнє – Його Різдво.Те,що українська нація кристалізувала в собі найкраще за віки, нам залишається лише не розгубити та зберегти для своїх дітей, передати мову різдвяних символів і звичаїв, не додаючи нічого чужого, бо у нас є все своє – українське!

Саме тому вже п’ятий рік поспіль відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації, в рамках програми «Схід та Захід разом», управління сім’ї та молоді спільно із управлінням освіти і науки, з метою ознайомлення із культурою, традиціями, звичаями, пам’ятками культури та історії Тернопілля, а також святкування Різдва у Тернопільській області організовують перебування групи дітей із Донецької та Луганської областей.

Цього року на Тернопільщині перебуватимуть 70 дітей із Луганської та Донецької областей протягом 4-10 січня 2019 року.

Дітей розділено на 3 групи і вони проживатимуть у Бережанському, Борщівському та Гусятинському районах. Сьогодні, 4 січня відбулась зустріч першої групи діток із міста Бахмут. Для гостей буде організовано культурну програму та організацію змістовного дозвілля, ознайомлення з традиціями та звичаями святкування Різдва на Тернопільщині.

Ірина Кривокульська-Дримак.