Нелегальний автозаправний пункт виявлено у Чорткові

Органами прокуратури постійно проводиться робота, спрямована на виявлення та протидію функціонуванню нелегальних автогазозаправних станцій та пунктів роздачі палива.

Чортківською місцевою прокуратурою спільно з поліцією викрито заправну станцію у м. Чортків із продажу дизельного палива, на якій працюють робітники без передбачених законодавством документів, що порушують правила безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, чим створюють загрозу життю людей.

На підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду із залученням спеціалістів контролюючих органів проведено обшук автозаправного модуля, що діяв нелегально.

Під час обшуку виявлено близько 1000 літрів дизельного палива, реалізація якого здійснювалась без дозвільних документів.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.272 КК України, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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