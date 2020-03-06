Роман Шушвар із Тернопільщини підкорює світ грою на баяні

Молодого, харизматичного баяніста Романа Шушвара знають не тільки в Україні, а й за кордоном. Він активно займається концертною діяльністю. Його професійною грою на інструменті насолоджуються усі шанувальники музики.

Вілійчанин Роман Шушвар закінчив 9 класів рідної школи, після чого перевівся до Шумської одинадцятирічки і паралельно закінчував тут Шумську музичну школу. Це був 2010 рік.

– Ще, навчаючись у школі у 7-ому класі, вирішив освоїти музичний інструмент – баян, – розповідає. – Тато перших три роки возив мене двічі на тиждень до музичної школи. Пригадую, було важко, адже часом доводилося відпрошуватися зі школи. Незважаючи, що у Вілії – одинадцятирічка, 10 та 11 класи я навчався у Шумську, де жив у родичів, аби відвідувати усі заняття у музичній. Бувало, що й вечорами займався там додатково, бо потрібно було вступати у музичне училище у Тернопіль, а там мала бути висока підготовка по спеціальності та теоретичних дисциплін. А ще їздив на консультації до педагогів у Тернопіль.

У 2010 році Роман вступив до Тернопільського музичного училища ім.Соломії Крушельницької. Оскільки мав непогану підготовку, його відразу взяли на другий курс.

У Шумській музичній школі хлопець навчався чотири замість п’яти років, і училище закінчив на рік раніше. Будучи студентом, брав участь у конкурсах, займав призові місця, і, зрештою, вступив до Київської Національної Музичної Академії ім.П.Чайковського.

– Уже на другому курсі в мене були перші індивідуальні гастролі у складі баян і дві бандуристки, – розповідає Роман. – Ми мали серпневе турне – об’їздили Швейцарію, Німеччину, Австрію, дали 27 сольних концертів.

На третьому курсі знову поїхав у Європу, але вже на півтора місяця, а це – Швейцарія, Австрія, Німеччина і Франція. Давали концерти для іноземців, для української діаспори. Загалом, у Романа 58 сольних концертів зі складом баян-бандура.

Після цього з’явилася ідея творити сучасну музику: вокальну, відомі хіти, українські, іноземні, робити на все кавер, тобто, пробувати грати інструментально. І глядачі досить зацікавлено почали це сприймати. Розпочалися концерт, корпоративна робота в Києві та за його межами.

– У 2017 році, будучи на 4-ому курсі, отримав пропозицію від дівчат, і ми створили вокальний ансамбль «SoloMіa», який зараз займається творчою концертною діяльністю. Мене обрали його керівником, адже потрібно було вирішувати різні організаційні питання.

Минулого року неймовірним музичним подарунком до Дня молоді для присутніх став виступ дівочого вокального гурту «SoloMіa» та баяніста Романа Шушвара у рідному селі Вілія. Енергійні ритми, запальні мелодії, емоційне спілкування із залою не залишили байдужим нікого. За всю свою історію клуб, напевне, не мав стільки глядачів, як того дня. А потім цей гурт дав концерт у Шумську.

Свої музичні композиції дарував Роман і мешканцям Шумщини, його грою на баяні могли насолодитися глядачі і у Шумській школі мистецтв.

Зараз Роман Шушвар закінчує магістратуру, і, паралельно, з гуртом дають концерти по всій Україні: перед новорічними святами було турне по Луганщині – шість концертів за три дні. Об’їздили більшу частину областей, районів, сіл. Як каже, попит на таку музику є.

Учасники гурту пробують оживити українську пісню, перевести її на сучасний лад, поєднавши з бандурою, баяном і, таким чином, заінтригувати глядача.

А створює музичну красу на електронному, цифровому баяні «Бугарі», італійського виробництва, у ньому є всі оркестрові тембри, зверху – мініекран, можна навіть вставляти флешку.

У родині Шушварів таких музичних талантів, як Роман, немає ніхто. Трішки грав на гармошці його батько чи дідусь. Рідна сестра Олена навчається у Кременецькому педагогічному коледжі за спеціальністю «Музичне мистецтво».

Для дівочого вокального гурту «SoloMіa» та баяніста Романа Шушвара кожна пісня – це стан душі, емоція, яку ти відчуваєш у даний момент.

– Навіть і не знаю, яка композиція є улюбленою, напевне, найновіша. Все, що у нашому репертуарі – цікаве, – розповідає.

Роман Шушвар є ще й акомпаніатором у дитячому танцювальному колективі.

Минулого літа Роман одружився – Олена є учасницею гурту «SoloMіa», солістка Київської філармонії, їхнього ансамблю, без якої не обходиться жодний концерт.

– Я поїздив по багатьох містах і селах, бувало таке, що мав 45 сольних концертів за три місяці, і помітив, що у Черкаській, Житомирській, Полтавській, навіть в Рівненській областях люди трішки бідніші фінансово, проте вони багаті культурно. Є села, де налічується 400 мешканців, але вони знаходять кошти, аби до них два-три рази на рік приїхали артисти, чого не можна сказати за Тернопільщину, у тому числі, і за Шумський район.

За 27 років життя не пригадую, щоб до нас, у Вілію, хтось приїжджав з виступом.

Спілкуючись з Романом, зрозуміла, як важливо захоплюватися справою, якою займаєшся. Бо тільки той, хто любить свою роботу і наполегливо працює, здатен досягти найвищих висот, і неважливо, чи ти з села, чи ти з міста. Було б бажання… А в Романа Шушвара воно є.

Джерело: ШумськІНФО