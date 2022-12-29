Росія припинить удари, якщо Україна битиме по підстанціях у відповідь – Михайло Гончар

Починаючи з жовтня, Росія регулярно завдає масованих ударів по українській критичній інфраструктурі. Внаслідок ракетних обстрілів найбільше постраждала саме енергетична галузь, через що всій Україні довелося жити у давно забутій реальності аварійних відключень електроенергії та пристосовуватися до життя при свічках та ліхтариках.

В інтервʼю Главреду президент Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”, експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів про те, чи зможе Україна відновити критичну інфраструктуру, за яких умов українців чекатиме блекаут, а також що може змусити Кремль припинити ракетні удари по Україні.

Який запас міцності енергетики на 2023 рік – від чого він залежатиме і як скоро ми зможемо відновити зруйновані обʼєкти?

Не потрібно мати ілюзій стосовно того, що ми пройдемо зиму, настане весна, усе відновимо, і все буде так, як було до цього. Не буде. І питання не лише у виконанні велетенських обсягів робіт, ввезенні обладнання (якого ще немає), а й у тому, що російські атаки не завершені. Зрозуміло, що вони матимуть місце і протягом зимового періоду, тому нам по суті доведеться створювати нову конфігурацію енергосистеми. Бо традиційна конфігурація, яка, фактично, є пострадянським спадком, переважно знищена, і в умовах війни її не вдасться повністю відновити. Тим паче, що спроба усе відновити у таких умовах буде певною мірою марнотратством, тому що зберігатимуться ризики повторного знищення. Тобто наступного року нам доведеться перебиватися тимчасовими схемами з усіма наслідками. Тобто те, що ми бачимо зараз – менш чи більш довготривалі відключення – продовжуватимуться.