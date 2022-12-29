Тернопільські податківці виграли у судах 349 справ

Упродовж одинадцяти місяців 2022 року судові органи розглянули 601 справу, у яких однією зі сторін виступала податкова служба Тернопільщини. Як повідомили в управлінні правового забезпечення ГУ ДПС у Тернопільській області, на користь податкового відомства винесено 349рішень на суму 184,6 млн гривень. Водночас суб’єкти господарювання виграли 252 справи на суму 81,2 млн гривень.

За позовами платників податків до органів ДПС про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень юристи служби відстояли 35 справ на суму 128,7 млн гривень.

Загалом із початку року на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 1094 справи на суму 941,9 млн гривень.