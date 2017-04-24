Розшук: тернополянка Марія Глова вийшла з дому і не вернулася (фото)

Співробітники Теребовлянського відділу поліції розшукують жительку села Слобідка Глову Марію Павлівну, 1968 р.н, котра 20 квітня пішла з дому і не повернулася.

ПРИКМЕТИ РОЗШУКУВАНОЇ:

зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке чорне із сивиною, страждає на психічну недугу.

БУЛА ОДЯГНЕНА у зимову куртку темно-синього кольору, сірі джинси, темно-коричневий светр, на голові мала чорну хустину та чорний блайзер. Із собою мала пакет з їжею.

ОСОБЛИВІ ПРИКМЕТИ: очі обведені чорною сажею; на контакт із сторонніми людьми не йде; може пересуватись в сторону с. РалівкаСамбірського району Львівської області, звідки родом, або вести бродячий спосіб життя на смітниках, біля сміттєвих контейнерів

У випадку контакту з людьми називає своє прізвище як Патриляк, Федечко.

Кому щось відомо про місце перебування розшукуваної, звертайтеся у Теребовлянський відділ поліції за адресою: м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 13, або за телефоном чергової частини (03551)2-12-45.