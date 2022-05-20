Розширено коло осіб, які мають право на БВПД

Право на безоплатну вторинну правову допомогу отримали потерпілі від сексуального насильства та катувань, а також люди, які втратили документи

Розширено коло осіб, які мають право на на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України №2238-IX «Про внесення змін до частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу» (набирає чинності 20 травня 2022 року).

Зокрема, право на безоплатну вторинну правову допомогу отримали потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту.

Крім того, люди, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, мають право отримати правові послуги з представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов’язаних з оформленням та видачею таких документів.

Як зазначено у пояснювальній записці, з моменту повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України сексуальне насильство, катування, жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованих територіях носить масовий характер. Сексуальне насильство стало ще однією зброєю проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Нормами міжнародного гуманітарного права, зокрема, Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, передбачено, що жінки потребують особливого захисту від будь-якого зазіхання на їхню честь, і, зокрема, захисту від зґвалтування, примушування до проституції чи будь-якої іншої форми посягання на їхню моральність. Зґвалтування та інші форми сексуального насильства, пов’язаного з воєнними діями та збройними конфліктами відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є злочинами проти людяності. У зв’язку з цим виникла необхідність у забезпеченні таких потерпілих осіб правом на безоплатну вторинну правову допомогу.

Крім того, у зв’язку з широкомасштабним вторгненням російської федерації в Україну однією з ключових проблем внутрішньо переміщених осіб, які змушені покинути місця постійного проживання, є знищення або втрата документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

До того ж, сьогодні є випадки відсутності документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України у деяких представників ромської національної меншини та бездомних осіб.

Ще однією з проблем, як свідчить практика, є надання допомоги в отриманні паспорта колишнім засудженим, якщо на момент звільнення засудженого в його особовій справі відсутній паспорт.

Довідково. Як отримати безоплатну правову допомогу в умовах воєнного стану

Допомога онлайн

за Єдиним контактним номером системи надання безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. За цим номером надаються консультації та роз’яснення з правових питань, додаткові відомості про надання безоплатної правової допомоги тощо. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні;

номер для дзвінків з-за кордону: +38 (044) 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону за тарифами вашого оператора зв’язку);

у мобільних застосунках «Безоплатна правова допомога»: https://bit.ly/3hwwgqR або «Твоє право»: https://bit.ly/3iorbkE;

у месенджерах Телеграм: http://legalaid.gov.ua/telegram.html та Вайбер: http://legalaid.gov.ua/viber.html;

у кабінеті клієнта на сайті системи надання безоплатної правової допомоги: https://cabinet.legalaid.gov.ua/;

потерпілі від домашнього насильства та свідки можуть отримати онлайн-консультацію юристів щодо захисту своїх прав, написавши у Телеграм-чат «Правова допомога протидії насильству»: https://t.me/Non_Violence_Bot;

правові консультації також можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid», що розміщена за адресою: https://wiki.legalaid.gov.ua.

Допомога офлайн

Подивитися розташування, номери телефонів та актуальну інформацію про режим роботи бюро правової допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна на мапі, яка регулярно оновлюється: https://bit.ly/bpd_buro. Там же можна дізнатися графік роботи консультаційних пунктів (дату та час проведення прийому осіб).

Звернутися до найближчого бюро правової допомоги за безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою можна незалежно від реєстрації місця проживання. Бюро правової допомоги працюють по всій Україні, за винятком регіонів, де наразі тривають воєнні дії.

Працівники системи надання безоплатної правової допомоги продовжують забезпечувати роботу консультаційних пунктів доступу до правової допомоги у приміщеннях органів державної влади, місцевого самоврядування, соціального захисту нанесення, відповідних спеціалізованих установ, місцях компактного розміщення внутрішньо переміщених осіб, у тих регіонах, де не ведуться бойові дії.